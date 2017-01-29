Уэйд: мне уже 35, я не буду тренироваться каждый день из-за чьих-то слов

Атакующий защитник «Чикаго Буллз»ответил на высказывания разыгрывающего, упрекнувшего его и Джимми Батлера в недостатке лидерских качеств.«Я бы мог принять слова Рондо на свой счёт, но что это даст? Я должен прийти и подраться с Рэджоном, поскольку он считает, что ветераны должны тренироваться каждый день? Мне уже 35 лет, и я не буду тренироваться каждый день. Думаю, это очевидно. У каждого свои правила. У Рондо были одни партнёры в «Бостоне», у меня – другие», – цитирует Уэйда ESPN.