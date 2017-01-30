«Сан-Антонио» упустил преимущество «+15» и проиграл «Далласу»

«Даллас Маверикс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 105:101 в пользу гостей. По ходу второй четверти преимущество «Спёрс» достигало 15 очков, однако этого не хватило команде Грега Поповича для итоговой победы.
Самым результативным в составе «Далласа» стал Сет Карри, набравший 24 очка и сделавший 10 подборов. 19 очков в активе Харрисона Барнса, на счету Дирка Новицки дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. За «Сан-Антонио» 24 очка набрал Кавай Леонард, по 16 — Тони Паркер и Ламаркус Олдридж.