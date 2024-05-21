«Меня это не обижает, но точно задевает». Судья Фостер высказался о жестах Гобера

Известный судья НБА Скотт Фостер высказался о том, что чувствует по поводу жестов центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера в сторону арбитров. Напомним, в нынешнем сезоне француз дважды показывал судьям жест, намекавший на то, что они якобы куплены.

«Меня это не обижает, но точно задевает. Мужик, ты серьёзно? Мы вообще не такие. Ты, должно быть, издеваешься, не верю, что ты действительно так думаешь. Я думаю, этот жест просто стал универсальным способом выразить своё неуважение судье», — приводит слова Фостера Fadeaway World.

Руди был дважды оштрафован лигой за оскорбительный жест. В первый раз сумма штрафа составила $ 100 тыс., а во второй — $ 75 тыс.

Фостер работает судьёй в НБА с 1996 года.

Руди Гобер прокатился на верблюде в Абу-Даби: