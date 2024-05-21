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Инсайдер: если «Лейкерс» и выберут Бронни, то он всё равно будет играть за фарм-клуб

Инсайдер: если «Лейкерс» и выберут Бронни, то он всё равно будет играть за фарм-клуб
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Инсайдер Эрик Пинкус высказал своё мнение о будущем Бронни Джеймса, сыне форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в НБА.

«Самым вероятным сценарием будет то, что «Лейкерс» выберут Бронни под 55-м номером в драфте или же посредством обмена. «Лос-Анджелес» будет решать, подписать ли игрока на полный или двусторонний контракт. В любом случае он, скорее всего, проведёт бо́льшую часть времени в фарм-клубе «Лейкерс» в Лиге развития», — написал Пинкус для Bleacher Report.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

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