Инсайдер: если «Лейкерс» и выберут Бронни, то он всё равно будет играть за фарм-клуб

Инсайдер Эрик Пинкус высказал своё мнение о будущем Бронни Джеймса, сыне форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в НБА.

«Самым вероятным сценарием будет то, что «Лейкерс» выберут Бронни под 55-м номером в драфте или же посредством обмена. «Лос-Анджелес» будет решать, подписать ли игрока на полный или двусторонний контракт. В любом случае он, скорее всего, проведёт бо́льшую часть времени в фарм-клубе «Лейкерс» в Лиге развития», — написал Пинкус для Bleacher Report.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков: