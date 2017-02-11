32 очка Леонарда принесли «Сан-Антонио» победу над «Детройтом»

«Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пэлас оф Оберн-Хиллс» в Детройте и завершилась со счётом 103:92 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча «Пистонс» ни разу не вышли вперёд в счёте.Самым результативным у «Сан-Антонио» стал, на счету которого 32 очка. По дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (19 очков, 11 подборов) и Дуэйн Дедмон (17 очков, 17 подборов). В составе «Детройта» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Тобиас Харрис (16 очков). Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.