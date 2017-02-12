Л. Джеймс: надеюсь, «Кливленд» заключит с Д. Уильямсом долгосрочный контракт

Форвард «Кливленд Кавальерс»остался доволен тем, как вписался в команду форвард, подписавший с организацией 10-дневный контракт.«Надеюсь, что «Кливленд» заключит с Уильямсом долгосрочное соглашение. Деррику пришлось пережить непростые времена, но в нашей команде он сможет разиваться и прогрессировать. Пока он даже не приблизился к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Но мы поможем ему в этом», – цитирует Джеймса ESPN.В двух матчах за «Кавальерс» Уильямс набирал по 9,5 очка за 22 минуты в среднем за игру.