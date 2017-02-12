«Сан-Антонио» оставит Джоэла Энтони до конца сезона

«Сан-Антонио Спёрс» заключил с центровымконтракт, рассчитанный до конца сезона, сообщает The Vertical со ссылкой на источники в лиге.До этого Энтони отработал в «Спёрс» два 10-дневных контракта. Он успел провести за клуб 8 матчей, набирая в них в среднем по 1,5 очка и 1,8 подбора.34-летний Энтони проводит в НБА 10-й сезон. Ранее он выступал за «Майами Хит», «Бостон Селтикс» и «Детройт Пистонс». Его средние карьерные показатели — 2,2 очка и 2,8 подбора за 14,7 минуты на площадке.