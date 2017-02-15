Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую не сделал

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне о выплате федерацией 6,5 млн рублей бывшему главному тренеру женской сборной России Анатолию Мышкину.
«Я предлагал Мышкину в полном объёме оплатить фактически оказанные им услуги и расстаться друзьями сразу после принятия исполкомом решения о его отстранении. Но в своём письме он настаивал на том, что мы должны выплатить ему все деньги до последнего матча Игр 2016 года, куда сборная под его руководством не отобралась. Иными словами, он хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделает. Я не мог пойти на это, и в итоге он принял решение обратиться в арбитражный суд. Это было его законное право», – цитируют Кириленко «Известия».