Журналист: Дончич без мяча — ужасен, он просто стоит и выглядит эгоистом

Спортивный обозреватель телеканала FOX Sports Колин Кауэрд высказался об игровом стиле защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«В лиге есть 10-12 суперзвёзд и я считаю, что почти все они отличные игроки. Но есть один игрок, насчёт которого у меня закрадываются сомнения.

Я не признавал Блэйка Гриффин сразу, ведь что он мог помимо данков? Я не понимал хайпа вокруг Кармело Энтони — плох в защите с ужасной эффективностью бросков. Деррик Роуз — ненадёжный, плохо бросает издали. Я не готов поставить Луку в этот же ряд, но он близко.

Посмотрите на Дончича без мяча. Он кажется отрешённым от происходящего и выглядит эгоистом. Он просто стоит и ничего не делает. Его нельзя сравнивать с такими игроками, как Карри и Йокич», — заявил Кауэрд на шоу The Herd.