«Никогда не знаешь, чего от них ожидать». Перасович высказался о «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о противостоянии с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. После четырёх матчей счёт в серии ничейный – 2-2.

«Наша полуфинальная серия проходит в жёсткой борьбе, каждая игра чрезвычайно сложная для обоих клубов. Все матчи с «Локо» непохожи друг на друга. У Краснодара отличная команда – очень атлетичная, бегущая, демонстрирующая хороший баскетбол. Никогда не знаешь, чего ожидать от них по ходу встречи.

Является ли сейчас УНИКС фаворитом? Говорить так – значит недостаточно уважать соперника. Повторюсь, «Локомотив-Кубань» – превосходная команда, у них отличные исполнители на каждой позиции. На мой взгляд, УНИКС и «Локо» одинаково сильны. Сейчас преимущество домашней площадки вновь у нас. Но, как мы ранее успели убедиться, это не имеет решающего значения, поскольку оба клуба потерпели поражения дома.

Главное для нас – подготовиться к предстоящим матчам наилучшим образом и сохранять концентрацию. Исход нашего противостояния с «Локомотивом-Кубань» решат нюансы», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующую игру команды проведут завтра, 16 мая. Начала запланировано на 19:30 мск. Матч пройдёт в Казани.