Дрэймонд Грин подверг критике Руди Гобера за игру в пятой встрече с «Наггетс»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в адрес центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«Большой француз сидит на трибуне и говорит на своём родном языке: «Мы должны это сделать. Тебе нужно остановиться». Это тебя, дружище, переигрывает Никола Йокич. Руди, тебе нужно прекратить это. Карл-Энтони Таунс на самом деле неплохо справляется со своей работой, когда играет против Йокича

В этой ситуации нет никаких «мы». Да, вам действительно нужна помощь других, но некоторые из них не могут помочь вам прямо сейчас. Вам просто нужно сделать перерыв и подумать о том, что можно улучшить.

Что касается меня, то в плей-офф я всегда ищу малейшую возможность получить преимущество над соперником. Когда ты теряешь уверенность, всё кончено. Твоя команда не верит, что может победить, а это значит, что серия окончена», — приводит слова Грина портал Yardbarker.