Сегодня, 15 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 15 мая

«Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:91.

«Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:97.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 44 очка, четыре подбора и семь результативных передач.

Также стоит упомянуть центрового «Денвера» Николу Йокича. Он набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал 13 передач.