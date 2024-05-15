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Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 15 мая

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 15 мая
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Сегодня, 15 мая, в НБА завершился очередной игровой день. В рамках второго раунда плей-офф было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня второго раунда плей-офф НБА 15 мая

  • «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс» — 121:91.
  • «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:97.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона. На его счету 44 очка, четыре подбора и семь результативных передач.

Также стоит упомянуть центрового «Денвера» Николу Йокича. Он набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал 13 передач.

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