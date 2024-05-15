Эксперт: Бронни произвёл впечатление на драфт-комбайне

Драфт-аналитик и эксперт Джонатан Гивони оценил форму и навыки сына популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни на драфт-комбайне НБА.

«Бронни проявил себя прекрасно в атлетическом плане. Кроме того, он произвёл впечатление при выполнении ряда упражнений», — написал Джонатан в своих социальных сетях.

В тренировочном матче во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации Бронни провёл на паркете 19 минут и 40 секунд и за это время отметился четырьмя очками и четырьмя подборами. Его команда победила со счётом 89:81.

Напомним, драфт-комбайн НБА проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Ранее стало известно, что сын Леброна оказался ниже заявленного роста.