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Бронни Джеймс назвал трёх игроков НБА, оказавших на него влияние

Бронни Джеймс назвал трёх игроков НБА, оказавших на него влияние
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Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос об игроках НБА, которые оказали на него влияние. Как информирует The Athletic, Бронни указал на Деррика Уайта и Джру Холидэя из «Бостон Селтикс», а также на Дэвиона Митчелла из «Сакраменто Кингз». Сообщается, что при моделировании своей игры Бронни обращает внимание именно на них.

Напомним, в настоящий момент сын Леброна принимает участие в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая. Ранее стало известно, что Бронни получил медицинское разрешение участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и играть в лиге.

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