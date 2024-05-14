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Источник: Леброн не последует за Бронни, если его задрафтуют не в «Лейкерс»

Источник: Леброн не последует за Бронни, если его задрафтуют не в «Лейкерс»
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Спортивный журналист ESPN Брайан Уиндхорст поделился последней информацией по поводу целей форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и его сына Бронни на грядущее межсезонье.

«Последние несколько месяцев Рич Пол, агент Леброна и Бронни, сообщает командам НБА, что Леброн не перейдёт к ним в команду, если те выберут Бронни на драфте.

Я думаю, что Леброн воспользуется опцией и станет свободным агентом этим летом. Есть много причин для этого решения и возможность последовать за Бронни — далеко не самая важная из них. Думаю, что Джеймс вернётся в «Лейкерс», а команда попробует задрафтовать Бронни. У них есть 55-й пик на драфте, либо они сделают обмен. Не думаю, что они будут пытаться это сделать, несмотря ни на что, но они попытаются», — заявил Уиндхорст на шоу Get Up.

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