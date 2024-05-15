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«Я просто смеюсь, это всё». Энтони Эдвардс высказался о Николе Йокиче

«Я просто смеюсь, это всё». Энтони Эдвардс высказался о Николе Йокиче
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче после пятого матча их команд в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Денвер» победил со счётом 112:97, благодаря чему повёл в серии (3-2).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Маррей - 16, Браун - 10, Портер - 6, Джексон - 6, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 23, Эдвардс - 18, Гобер - 18, Александер-Уолкер - 14, Макдэниелс - 9, Рид - 7, Моррис - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Конли, Уоррен, Миллер, Гарза

«Я просто смеюсь. Это всё, что я могу делать. Я не могу злиться… Он MVP. Он лучший игрок НБА. Он показал это в последних трёх играх… Сегодня вечером он был особенным. Я должен подарить ему цветы. Он был тем самым парнем», — приводит слова Эдвардса у себя в социальных сетях обозреватель Бен Голливер.

Йокич в пятом матче команд набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал 13 результативных передач. Эдвардс отметился 18 очками, четырьмя подборами и девятью передачами.

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