Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

40 очков Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Миннесотой» и вывели вперёд в серии

40 очков Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Миннесотой» и вывели вперёд в серии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 мая, в Денвере состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 112:97 и вырвались вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между командами состоится 17 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
112 : 97
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 16, Маррей - 16, Браун - 10, Портер - 6, Джексон - 6, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 23, Эдвардс - 18, Гобер - 18, Александер-Уолкер - 14, Макдэниелс - 9, Рид - 7, Моррис - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Конли, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 40 очков, семь подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Аарон Гордон отметился 18 очками, 10 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 23 очка, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 18 очками, четырьмя подборами и девятью передачами.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android