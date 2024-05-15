40 очков Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Миннесотой» и вывели вперёд в серии

Сегодня, 15 мая, в Денвере состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 112:97 и вырвались вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между командами состоится 17 мая.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 40 очков, семь подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Аарон Гордон отметился 18 очками, 10 подборами и пятью передачами.
Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 23 очка, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 18 очками, четырьмя подборами и девятью передачами.
- 15 мая 2024
-
09:25
-
09:16
-
08:13
-
08:06
-
05:40
-
00:12
- 14 мая 2024
-
23:00
-
22:11
-
21:49
-
21:00
-
20:59
-
20:15
-
19:41
-
18:34
-
18:23
-
17:42
-
17:31
-
16:54
-
16:34
-
15:55
-
15:12
-
14:47
-
14:34
-
13:55
-
13:32
-
13:21
-
13:05
-
12:27
-
11:38
-
11:04
-
10:25
-
10:05
-
09:28
-
09:13
-
07:26