40 очков Николы Йокича принесли «Денверу» победу над «Миннесотой» и вывели вперёд в серии

Сегодня, 15 мая, в Денвере состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 112:97 и вырвались вперёд в серии — 3-2. Следующая встреча между командами состоится 17 мая.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 40 очков, семь подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Аарон Гордон отметился 18 очками, 10 подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 23 очка, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 18 очками, четырьмя подборами и девятью передачами.