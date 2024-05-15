Владимир Гомельский оценил уровень новичка «Локомотива-Кубань» Патрика Миллера

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о новичке «Локомотива-Кубань» разыгрывающем Патрике Миллере.

«Миллер вытеснил из состава Щербенёва. Значит, тренер считает его более полезным. Думаю, что и Емченко из стартовой пятёрки тоже вылетит. У Миллера нет дальнего броска. Соперники об этом знают. Его опекают только от прохода. Есть ли у Миллера короткая скидка и результативная передача, я пока не знаю», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Локомотив-Кубань» в настоящий момент встречается с казанским УНИКсом в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. После двух матчей счёт в серии ничейный – 2-2. Пятая игра состоится завтра, 16 мая.

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