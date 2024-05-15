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Стивен Эй Смит назвал команду, заинтересованную в выборе Бронни Джеймса на драфте НБА

Стивен Эй Смит назвал команду, заинтересованную в выборе Бронни Джеймса на драфте НБА
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Известный телеведущий канала ESPN Стивен Эй Смит назвал команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая заинтересована в выборе сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни на драфте НБА

«Это новость, которую я также слышал. Бронни Джеймс может не попасть в заявку к «Лейкерс» во втором раунде драфта. И если у «Далласа» будет возможность заполучить его во втором раунде, то они его точно возьмут.

Леброн сказал, что хочет выступать в той команде, в которой будет играть его сын. И если в составе «Маверикс» будут Кайри Ирвинг, Лука Дончич и Леброн Джеймс, то впервые в Далласе появится команда более популярная, чем «Даллас Ковбойс» (профессиональный клуб по американскому футболу. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Стивена портал Lakers Nation.

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