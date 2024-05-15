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Аарон Гордон повторил уникальное статистическое достижение Кармело Энтони

Аарон Гордон повторил уникальное статистическое достижение Кармело Энтони
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Игрок «Денвер Наггетс» Аарон Гордон стал вторым после Кармело Энтони в истории команды форвардом, кому удалось набрать 15+ очков, сделать 10+ подборов, а также пять и более передач в рамках матча плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал StatMuse.

В пятом матче второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Аарон набрал 18 очков, сделал 10 подборов и пять передач.

Напомним, пятая встреча между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» состоялась сегодня, 15 мая. Победу со счётом 112:97 одержали «Наггетс», благодаря чему команда повела в серии 3-2.

Следующая игра между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» состоится 17 мая в 3:30 по московскому времени.

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