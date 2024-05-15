Basketball Reference назвал игрока НБА с самой лучшей статистической линейкой в своей базе

Портал Basketball-Reference.com отметил выступление лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона. Как информирует источник, Йокич стал первым игроком в его базе, который продемонстрировал в плей-офф следующие статистические показатели: 40 очков, 13 результативных передач и ноль потерь.

Вышеописанную статистическую линейку Йокич показал в пятом матче между «Денвером» и «Миннесотой Тимбервулвз». Команды встречаются в рамках серии второго раунда плей-офф НБА. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу «Наггетс». Шестую игру команды проведут 17 мая на площадке «Миннесоты».

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Ранее о Йокиче высказался защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс.