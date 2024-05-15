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«Его IQ зашкаливает». Майк Мэлоун — о Николе Йокиче

«Его IQ зашкаливает». Майк Мэлоун — о Николе Йокиче
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун лестно высказался в адрес популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера «Наггетс» Николы Йокича.

«Его IQ зашкаливает. Он, вероятно, принадлежит к Менсе и, скорее всего, не знает, что это такое», — приводит слова Мэлоуна портал Hoopshype.

Менса — это крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения. Количество членов организации превышает 120 тыс. человек из 100 стран.

Ранее Никола Йокич в третий раз победил в номинации «MVP регулярного сезона НБА». Во вторник комиссионер НБА Адам Сильвер в торжественной обстановке вручил ему награду.

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