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Сын Леброна на драфт-комбайне НБА оказался более чем на 6 см ниже, чем заявлялся сначала

Сын Леброна на драфт-комбайне НБА оказался более чем на 6 см ниже, чем заявлялся сначала
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Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в настоящий момент принимает участие в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, Бронни во время мероприятия измерили рост, который составил 186,69 см. Примечательно, что это существенно ниже, чем сообщалось ранее. Прежде сын Леброна заявлялся как 193-сантиметровый защитник.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

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