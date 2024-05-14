Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руди Гобер оштрафон лигой на $ 75 тыс. за жест в сторону судьи

Руди Гобер оштрафон лигой на $ 75 тыс. за жест в сторону судьи
Комментарии

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер был оштрафован НБА за жест в сторону судьи во время четвёртой игры серии с «Денвер Наггетс». Сумма штрафа составила $ 75 тыс.

Два месяца назад французский бигмен был оштрафон по тому же поводу и получил наказание в размере $ 100 тыс.

В нынешнем сезоне Гобер в четвёртый раз был признан лучшим обороняющимся игроком сезона. В голосовании он опередил своего соотечественника Виктора Вембаньяму.

Счёт в серии «Денвера» и «Миннесота» — 2-2. Следующая игра состоится в Денвере. Напомним, противостояния длится до четырёх побед.

По ходу текущего постсезона Гобер в среднем набирает 11,9 очка, 10,7 подбора и 1,0 блокшота.

Руди Гобер исполняет первый трёхочковый в карьере

Материалы по теме
Эдвардс побил рекорд «Миннесоты» по очкам в плей-офф, установленный им же 8 дней назад
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android