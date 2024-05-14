Руди Гобер оштрафон лигой на $ 75 тыс. за жест в сторону судьи

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер был оштрафован НБА за жест в сторону судьи во время четвёртой игры серии с «Денвер Наггетс». Сумма штрафа составила $ 75 тыс.

Два месяца назад французский бигмен был оштрафон по тому же поводу и получил наказание в размере $ 100 тыс.

В нынешнем сезоне Гобер в четвёртый раз был признан лучшим обороняющимся игроком сезона. В голосовании он опередил своего соотечественника Виктора Вембаньяму.

Счёт в серии «Денвера» и «Миннесота» — 2-2. Следующая игра состоится в Денвере. Напомним, противостояния длится до четырёх побед.

По ходу текущего постсезона Гобер в среднем набирает 11,9 очка, 10,7 подбора и 1,0 блокшота.

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