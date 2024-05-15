Инсайдер раскрыл, в каком случае «Лейкерс» согласятся обменять Остина Ривза

Известный журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха рассказал, в каком случае «Лос-Анджелес Лейкерс» может согласиться обменять своего защитника Остина Ривза.

«Я слышал, что «Лейкерс» не хотят обменивать Остина Ривза. Они любят Остина Ривза. Но если и будет сценарий, при котором они рассмотрели бы возможность его обмена, то за Ривза они должны были бы получить игрока уровня Матча всех звёзд», — сказал Буха на своём канале в YouTube.

В плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Ривз в среднем за матч набирал 16,8 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 3,6 передачи. «Лейкерс» закончили борьбу в постсезоне после поражения в серии с «Денвер Наггетс».

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