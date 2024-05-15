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Брансон повторил достижение Леброна шестилетней давности в НБА

Брансон повторил достижение Леброна шестилетней давности в НБА
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Разыгрывающий клуба «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон стал первым игроком в НБА с 2018 года, набравшим 40+ очков в пяти матчах плей-офф. Ранее такое удавалось лишь Леброну Джеймсу, который сейчас выступает в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

В нынешнем плей-офф Джейлен к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,5 передачи.

«Нью-Йорк» в настоящий момент играет в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Индиана Пэйсерс». После пяти встреч счёт в серии 3-2 в пользу «Никс». Шестой матч команду проведут 18 мая на площадке «Индианы».

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