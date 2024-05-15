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«Мне он не нравится». Лил Уэйн — о Николе Йокиче

«Мне он не нравится». Лил Уэйн — о Николе Йокиче
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Популярный хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн высказал личную неприязнь в адрес популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Мне не нравится Йокич и его стиль игры. Он выглядит, словно отец какого-то парня из юниорской сборной по баскетболу», — приводит слова Уэйна портал ESPN.

Напомним, во вторник, 14 мая, комиссионер НБА Адам Сильвер вручил Николе Йокичу награду «MVP НБА сезона-2023/2024». Отметим, что Йокич в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии. В минувшем регулярном сезоне Никола принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач.

17 мая «Денвер Наггетс» предстоит провести шестой матч в рамках второго раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

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