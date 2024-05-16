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Остин Риверс посоветовал Джей Джей Редику не соглашаться на пост тренера «Лейкерс»

Остин Риверс посоветовал Джей Джей Редику не соглашаться на пост тренера «Лейкерс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс советует Джей Джей Редику не соглашаться на пост главного тренера «Лейкерс», а начать работать с более молодой командой.

«Я бы хотел видеть Джей Джея главным тренером такой же молодой команды, как и он сам. К примеру, «Уизардс». Вы сами знает, что многие молодые команды прекрасно сочетаются с таким же молодым и способным главным тренером.

Думаю, Джей Джей настолько талантлив, что его не стоит ставить в ситуацию, когда о его успехах будут судить через год или два. Поскольку, когда вы смотрите на график выступлений «Лейкерс» и на то, как выглядит это место, то становится очень, очень жарко. Знаете, это очень крутое место. Так что, если бы я был Джей Джей Редиком, то не уверен, что мне хотелось бы получать эту должность», — приводит слова Риверса аккаунт NBACentral.

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