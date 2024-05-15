Экс-тренер НБА сделал выбор между центровыми — Шакилом О'Нилом и Николой Йокичем

Прославленный тренер и член Зала славы баскетбола Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл сделал выбор по вопросу центрового игрока между легендарным Шакилом О'Нилом и лидером «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

«Йокич лучше Шака», — написал Джордж Карл в своих социальных сетях.

Напомним, Никола Йокич в пятом матче четвертьфинала плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал 13 результативных передач..«Денвер» победил со счётом 112:97, благодаря чему повёл в серии 3-2.

Ранее Никола Йокич в третий раз победил в номинации «MVP регулярного сезона НБА». Во вторник комиссионер НБА Адам Сильвер в торжественной обстановке вручил ему награду.