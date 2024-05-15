Джеремайя Мартин заключил контракт с новым клубом после ухода из «Енисея»

Американский защитник Джеремайя Мартин подписал контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны заключили соглашение на один год. Ранее Мартин выступал за «Енисей».

Напомним, Джеремайя перешёл в «Енисей» летом прошлого года. Американец принял участие в 38 играх команды, где в среднем набирал 18,2 очка, 3,9 передачи и 1,8 перехвата. Джеремайя был вторым лучшим снайпером команды после Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Красноярский клуб Мартин покинул в мае этого года. «Енисей» закончил борьбу в нынешнем сезоне после поражения в плей-офф в четвертьфинальной серии с ЦСКА.

В среднем в сезоне-2023/2024 Мартин набирал 18,2 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,9 передачи.