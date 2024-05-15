«Нью-Йорк» победил «Индиану» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА, Брансон набрал 44 очка

В ночь с 14 на 15 мая мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» состоялся пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции НБА «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:91 и вышли вперёд в серии — 3-2 (121:117, 130:121, 106:111, 89:121, 121:91).

«Никс» оставили за собой первую половину матча с перевесом в 15 очков (69:54), а после большого перерыва ещё сильнее увеличили отрыв от соперника, выиграв все четверти.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), который набрал 44 очка, а также выполнил четыре подбора и отдал семь результативных передач. Шестой матч серии плей-офф между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс» пройдёт в Индианаполисе в ночь с 17 на 18 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.