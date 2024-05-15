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Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс, результат матча 15 мая 2024, счет 121:91, 1/4 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Нью-Йорк» победил «Индиану» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА, Брансон набрал 44 очка
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В ночь с 14 на 15 мая мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гардена» состоялся пятый матч серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции НБА «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 121:91 и вышли вперёд в серии — 3-2 (121:117, 130:121, 106:111, 89:121, 121:91).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 91
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Брансон - 44, Харт - 18, Бёркс - 18, Макбрайд - 17, Дивинченцо - 8, Хартенштайн - 7, Ачиува - 4, Симс - 3, Милтон - 2, Ануноби, Дьяките, Джеффрис
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Тёрнер - 16, Халибёртон - 13, Нембард - 11, Несмит - 8, Топпин - 7, Макконнелл - 7, Шиппард - 6, Джонсон - 1, Уокер, Браун, Макдермотт, Джексон, Смит

«Никс» оставили за собой первую половину матча с перевесом в 15 очков (69:54), а после большого перерыва ещё сильнее увеличили отрыв от соперника, выиграв все четверти.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), который набрал 44 очка, а также выполнил четыре подбора и отдал семь результативных передач. Шестой матч серии плей-офф между «Нью-Йорк Никс» и «Индианой Пэйсерс» пройдёт в Индианаполисе в ночь с 17 на 18 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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