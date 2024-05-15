Крис Финч раскритиковал НБА за величину штрафа Руди Гобера

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал решение руководства Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выписать штраф в $ 75 000 центровому «Миннесоты» Руди Гоберу, сравнив это с ситуацией, в которую ранее попал игрок «Денвер Наггетс» Джамал Маррей.

«Очевидно, что непозволительно делать такое в отношении официальных лиц. Но мне хотелось бы увидеть квитанцию с подробным описанием причин, согласно которым был выписан такой большой штраф. Поскольку если за денежный жест $ 75 000, то должно быть за полотенце $ 10 000 и за грелку $ 15 000? Так что для нас это просто своего рода головная боль», — приводит слова Финча портал Sportskeeda.

Напомним, Гоберу был выписан штраф за «неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и её судей». В четвёртой встрече с «Денвер Наггетс» игрок показал жест, который намекал на подкуп судей.

Джамал Маррей ранее был оштрафован на $ 100 000 за то, что во время второй встречи с «Миннесотой» бросал предметы на площадку.