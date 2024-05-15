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«Бруклин Нетс» выведет из обращения игровой номер Винса Картера

«Бруклин Нетс» выведет из обращения игровой номер Винса Картера
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Руководство клуба «Бруклин Нетс» приняло решение вывести из обращения игровой номер (15-й), под которым выступал атакующий защитник Винс Картер. В команде Винс играл с 2004 по 2009 год (тогда клуб назывался «Нью-Джерси Нетс»). Торжественная церемония должна состояться в следующем сезоне.

Помимо «Нетс», Картер выступал в таких командах, как «Торонто Рэпторс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланта Хоукс». В 1999 году Винс был признан новичком года в Национальной баскетбольной ассоциации. Восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА.

У кого больше всех очков в НБА:

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил признавался, что Картер был одним из тех игроков, которых он боялся.

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