Рондо: никто не помнит, кто был вторым, «Бостон» вывешивает баннеры только в честь титулов

Двухкратный чемпион НБА Рэджон Рондо ответил на вопрос о том, будет ли считаться провалом то, что «Бостон Селтикс» не выиграет титул в этом сезоне.

«Никто не помнит тех, кто занял второе место. Мы, «Бостон», не вывешиваем баннеры в честь выигрыша конференции, в отличие от некоторых других организация. Не буду называть конкретные франшизы, но мы «Бостон», мы вывешиваем баннеры только в честь титулов. Я уверен, игроки это понимают», — заявил Рондо в эфире шоу Bully Ball.

«Селтикс» играют в серии второго раунда с «Кливленд Кавальерс». Счёт серии — 3:1 в пользу «кельтов».

«Бостон» в последний раз выигрывал чемпионство в 2008 году. Рондо был частью той команды. Второй свой титул Рэджон выиграл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году.