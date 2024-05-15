Хаслем предупредил «Лейкерс» о последствиях в случае назначения Редика на пост тренера

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем отреагировал на недавние сообщения в СМИ о возможном назначении экс-игрока НБА Джей Джей Редика на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если Джей Джей Редик возглавит «Лейкерс», в раздевалке будут звучать циничные сообщения. Парни будут задавать вопросы: «Будет ли тренер вместе с Леброном делать подкаст после игры?» Это будет циничная раздевалка, парни в которой будут косо смотреть на всё, что говорит Джей Джей, потому что они будут задаваться вопросом, послание ли это самого Редика или же это говорит Леброн», — сказал Хаслем в эфире NBA Today.

У кого больше всех очков в НБА: