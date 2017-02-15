РФБ намерена выплатить Мышкину компенсацию до конца февраля

Президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что федерация намерена выплатить бывшему тренеру женской сборной России Анатолию Мышкину компенсацию за досрочное расторжение контракта до конца текущего месяца. Ранее CAS частично удовлетворил иск Мышкина к РФБ, обязав организацию выплатить ему компенсацию в размере 6,5 млн рублей.
«Срок выплат не установлен, однако согласно кодексу CAS решение должно быть исполнено в течение 30 дней после получения стороной спора его оригинала. Пока же у нас есть только электронная версия, но произвести выплату мы планируем до конца февраля.
Мы вполне удовлетворены решением, поскольку предлагали Анатолию Дмитриевичу аналогичную сумму с учётом курса доллара, так как размер вознаграждения по договору был установлен именно в этой валюте ещё в октябре 2015 года. Однако он предпочёл обратиться в CAS», — приводит слова Кириленко ТАСС.