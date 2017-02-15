Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

РФБ намерена выплатить Мышкину компенсацию до конца февраля

15 февраля 2017, среда. 17:04. Баскетбол
Президент РФБ Андрей Кириленко сказал, что федерация намерена выплатить бывшему тренеру женской сборной России Анатолию Мышкину компенсацию за досрочное расторжение контракта до конца текущего месяца. Ранее CAS частично удовлетворил иск Мышкина к РФБ, обязав организацию выплатить ему компенсацию в размере 6,5 млн рублей.

«Срок выплат не установлен, однако согласно кодексу CAS решение должно быть исполнено в течение 30 дней после получения стороной спора его оригинала. Пока же у нас есть только электронная версия, но произвести выплату мы планируем до конца февраля.

Мы вполне удовлетворены решением, поскольку предлагали Анатолию Дмитриевичу аналогичную сумму с учётом курса доллара, так как размер вознаграждения по договору был установлен именно в этой валюте ещё в октябре 2015 года. Однако он предпочёл обратиться в CAS», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Кириленко РФБ
Новости. Баскетбол
15 февраля 2017, среда
17:37 «Детройт» готов обменять Драммонда или Джексона
17:04 РФБ намерена выплатить Мышкину компенсацию до конца февраля
16:34 Мышкин: я не заслужил такого отношения со стороны РФБ
15:36 Источник: ЦСКА не желает отпускать Теодосича в НБА
15:19 Терри: Кавай Леонард – это Майкл Джордан для «Сан-Антонио»
14:40 Казинс: «Сакраменто» может попасть в плей-офф
14:23 Карасёв: «Зенит» серьёзно настраивается на матч с ЦСКА и хочет взять реванш
13:56 Анциферов: матч с «Химками» станет серьёзным испытанием для «Автодора»
13:50 Уолтон: Брайант дал мне несколько советов о том, как работать с молодёжью
13:16 Иванович: игрокам «Химок» нужно сохранять терпение в матче с «Автодором»
12:50 Ник Янг: любому игроку будет трудно обороняться против Казинса
12:23 Джимми Батлер: чувствую себя хорошо после возвращения на паркет
11:43 Сокрушительные данки Ингрэма, Таунса и Дерозана – в топ-5 дня в НБА
11:20 «Нью-Йорк» снял с Оукли запрет на посещение матчей, но тот требует извинений
11:10 Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую не сделал
11:02 Уиггинс реализовал баззер-битер почти от трёхочковой дуги
10:59 Спортивный арбитражный суд обязал РФБ выплатить Мышкину 6,5 млн рублей
10:40 Буденхольцер: Миллсэп никуда не уйдёт из «Атланты». Так и напишите
10:35 М.Джонсон: если займу пост в руководстве «Лейкерс», первым позову на работу Коби
10:22 Джеймс отдал невероятный пас не глядя между ног соперника
10:10 Кейси: Ибака усилит «Торонто», но он один не решит всех проблем
09:33 Лю: «Кливленд» не может загонять Джеймса из-за травмы Лава
09:25 Джеймс: дело дрянь, такой беды с травмами у «Кливленда» ещё не было
08:53 40 очков Казинса позволили «Сакраменто» обыграть «Лейкерс» с Мозговым
06:44 Дабл-дабл Батлера принёс «Чикаго» победу над «Торонто»
06:39 «Миннесота» проиграла «Кливленду», несмотря на 41 очко Уиггинса
00:18 Лав перенёс операцию на колене и выбыл на шесть недель
14 февраля 2017, вторник
22:44 «Орландо» согласился обменять Ибаку в «Торонто» на Росса и 1-й раунд драфта
21:51 Астахов: будущее Ивановича в «Химках» зависит от результатов клуба
21:02 Быков: «Химки» претендуют на самые высокие места в Лиге ВТБ
19:52 Четырёхкратная олимпийская чемпионка из США принимала глюкокортикостероид
18:53 Клименко оформил дабл-дабл из 32 очков и 20 подборов в матче «молодёжки» УНИКСа
17:54 Лю обеспокоен из-за травмы Лава
16:35 Коланджело не в восторге от танца Эмбида с травмированным коленом
15:35 Зубков: «Локо» не намерен терять очки перед матчами с ЦСКА и «Химками»
15:31 С. Обрадович: иногда у «Астаны» не хватает сил на весь матч, но они сражаются
15:11 «Денвер» повторил рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков
15:05 Попович: доволен победой «Сан-Антонио» над «Индианой»
14:50 Новицки: Айзея Томас – невероятный игрок
14:10 Передачи Маркуса Смарта и Уолла – лучшие на прошлой неделе в НБА
14:03 Трёхочковый бросок Л. Джеймса и аллей-уп на Коли-Стайна – в топ-10 недели в НБА
13:27 Восстановление Джей Ар Смита проходит с опережением графика
13:20 Карлайл: у «Бостона» есть реальный шанс выйти в финал Восточной конференции
13:07 Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» мог сыграть намного лучше
12:32 Спасительный бросок Миллсэпа и эффектная передача Уолла – в топ-10 в НБА
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+