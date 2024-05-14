Инсайдер Чарания назвал трёх главных претендентов на пост тренера «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» сформировал список претендентов на пост главного тренера команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. В него вошли Джей Джей Редик, Джеймс Боррего и Сэм Касселл.

Джей Джей Редик закончил карьеру в 2021 году и не успел полчить тренерский опыт. Редик сообщил, что второй сезон подряд тренирует школьную команду его сына. Джей Джей ведёт подкаст с игроком «Лейкерс» Леброном Джеймсом под название Mind Your Game, где разбираются тактические детали баскетбола.

Джеймс Боррего является ассистентом главного тренера в команде «Нью-Орлеан Пеликанс». Ранее специалист работал главным тренером в команде «Шарлотт Хорнетс». Сэм Касселл работал ассистентом в ряде команд НБА с 2009 года. Сейчас он работает в «Бостон Селтикс».