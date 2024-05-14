Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер может оформить уникальное достижение в истории плей-офф

Гилджес-Александер может оформить уникальное достижение в истории плей-офф
Комментарии

Защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в среднем набирает 31,8 очка и 2,7 блокшотов в серии с «Даллас Маверикс». Таким образом, он может стать первым игроком задней линии в истории НБА с 30 или более очками и 2,5 или более блокшотами за серию в постсезоне.

Счёт противостояния «Тандер» и «Маверикс» — 2-2. Следующая игра пройдёт в Оклахоме. Напомним, серия длится до четырёх побед.

Гилджес-Александер занял второе место в голосовании MVP нынешнего сезона. Канадец уступил только центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

В первом раунде «Оклахома» встречалась с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Марка Дэйгнолта переиграли своих соперников в четырёх играх.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck

Материалы по теме
Гилджес-Александер стал автором уникального достижения в плей-офф НБА среди защитников
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android