Гилджес-Александер может оформить уникальное достижение в истории плей-офф

Защитник «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в среднем набирает 31,8 очка и 2,7 блокшотов в серии с «Даллас Маверикс». Таким образом, он может стать первым игроком задней линии в истории НБА с 30 или более очками и 2,5 или более блокшотами за серию в постсезоне.

Счёт противостояния «Тандер» и «Маверикс» — 2-2. Следующая игра пройдёт в Оклахоме. Напомним, серия длится до четырёх побед.

Гилджес-Александер занял второе место в голосовании MVP нынешнего сезона. Канадец уступил только центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

В первом раунде «Оклахома» встречалась с «Нью-Орлеан Пеликанс». Подопечные Марка Дэйгнолта переиграли своих соперников в четырёх играх.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck