Обрадович: «Локомотив» играл солидно, у нас были шансы на победу над ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань»прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (77:83) в Единой лиге ВТБ.«Поздравляю ЦСКА, они заслужили эту победу. Мы играли солидно, и сегодня у нас были шансы на победу. Меня не устроило большое количество потерь, из-за чего в третьей четверти мы потеряли игровой ритм. Но, в конце концов, мы не должны сильно расстраиваться, повторюсь, у нас были хорошие моменты, которые мы обязательно должны использовать в будущем.Мы играли против чемпионов, которые всегда знают, как воспользоваться теми или иными преимуществами. В третьей четверти они это продемонстрировали. Это объяснение звучит достаточно просто, но мы действительно слишком сбивались на индивидуальные действия, не создавая себя хороших позиций для бросков. Иногда что-то зависит от тебя, а иногда есть парни, которые просто более атлетичны и обладают более высоким баскетбольным IQ», — передаёт слова Обрадовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.