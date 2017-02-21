Дивац про обмен Казинса: победы начинаются с культуры, характер игрока важен

Генеральный менеджер «Сакраменто Кингз»отметил важность характера игрока после обменав «Нью-Орлеан Пеликанс». Казинс известен своими конфликтами с тренерами и судьями.«Пришло время что-то менять, и я решил, что это лучшее направление для организации. Победы начинаются с культуры, и характер имеет значение. Учитывая, что грядущий драфт будет одним из сильнейших в этом десятилетии, сделка позволит нам построить необходимую глубину для талантливого и развивающегося состава. Мы благодарим Демаркуса за его вклад и желаем ему всего лучшего», — приводит слова Диваца Sportando.