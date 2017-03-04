Конли: после поражения от «Далласа» я чувствую разочарование

Защитник «Мемфис Гриззлиз»прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (100:104).«Прямо сейчас я чувствую разочарование, потому что мы пытаемся демонстрировать последовательный результат. Мы работаем, делаем правильные вещи на тренировках, затем выигрываем один матч, но в следующем, по какой-то причине, у нас нет энергии», – приводит слова Конли ESPN.В поединке с «Маверикс» Майк провёл на паркете 36 минут, собрав коллекцию из 30 очков, четырёх передач, двух подборов и одного перехвата.