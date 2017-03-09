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Антипов: ни от «Барселоны», ни от УНИКСа такого сезона не ждали

9 марта 2017, четверг. 17:27. Баскетбол
Форвард УНИКСа Павел Антипов сравнил положение своего клуба с ситуацией «Барселоны» в преддверии сегодняшней встречи команд в Евролиге.

«Барселона» — принципиальный для нас соперник, находится в похожей с нами ситуации. Результат, конечно, они показывают не совсем тот, который ожидаешь от команды подобного уровня. Ни от нас, ни от «Барселоны» не ждали такого сезона. Теперь это будет принципиальный матч, потому что одержать победу важно и для нас, и для «Барселоны». Я думаю, они будут биться не меньше нашего. Но дома им будет полегче», — цитирует Антипова сайт клуба.
Источник: Официальный сайт БК УНИКС Сообщить об ошибке
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БК Барселона БК УНИКС Павел Антипов
Новости. Баскетбол
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