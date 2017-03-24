Определились участники «Финала четырёх» Кубка МСБЛ

После окончания второго полуфинального тура Кубка МСБЛ определилась четвёрка команд, прошедшая в финальную стадию турнира.
Состав участников «Финала четырёх» Кубка МСБЛ сезона-2016/17 выглядит следующим образом: Международный университет (Клайпеда), МГУ (Москва), ТТУ (Таллин), МГАФК (Малаховка).
Для двух первых вышедших команд предстоящий «Финал четырёх» станет первым в розыгрыше Кубка МСБЛ. В то время как Таллин и Малаховка установили рекорд, пятый раз кряду став участником решающей стадии турнира.
Победитель турнира получит право на поездку на «Финал четырёх» Евролиги в Стамбул.