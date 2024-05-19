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Пистиолис: серия с «Зенитом» многое дала мне как тренеру

Пистиолис: серия с «Зенитом» многое дала мне как тренеру
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу победы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (4-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 31, М'Бай - 18, Астапкович - 12, Джекири - 9, Хэнлан - 7, Курбанов - 7, Тримбл - 6, Антонов - 4, Жан-Шарль - 3, Ганькевич, Ухов, Руженцев
Зенит: Хантер - 29, Фрейзер - 20, Эртель - 18, Морган - 8, Захаров - 7, Карасёв - 5, Вольхин - 2, Торопов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков, Карлтон

«Наконец все увидели то, чего так хотели в этой серии – напряжённый матч. Он, действительно, получился захватывающим. Спасибо болельщикам за то, что пришли и обеспечили нам потрясающую поддержку. Горжусь тем, как команда отреагировала на все обстоятельства, которые случились во время матча. Каждый постарался сделать всё возможное, чтобы завершить встречу в нашу пользу. Мы старались вносить коррективы, реагируя на ситуации, которые мы не отрабатывали на тренировках, и каждый из игроков с этим идеально справился.

С личной точки зрения скажу, что эта серия многое дала мне как тренеру. Хави Паскуаль ставил перед нами много различных вызовов, мы старались справляться, и я многому научился. Серия получилась тяжёлой, очень многого потребовала от каждого. Работа не закончена, сейчас нет времени предаваться празднованиям», — сказал Пистиолис на пресс-конференции после матча.

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