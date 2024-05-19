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Никита Курбанов отреагировал на выход ЦСКА в финал Единой лиги

Никита Курбанов отреагировал на выход ЦСКА в финал Единой лиги
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов дал комментарий по поводу победы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (4-2).

Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся шестой матч серии, в котором армейцы оказались сильнее со счётом 97:91.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 31, М'Бай - 18, Астапкович - 12, Джекири - 9, Хэнлан - 7, Курбанов - 7, Тримбл - 6, Антонов - 4, Жан-Шарль - 3, Ганькевич, Ухов, Руженцев
Зенит: Хантер - 29, Фрейзер - 20, Эртель - 18, Морган - 8, Захаров - 7, Карасёв - 5, Вольхин - 2, Торопов - 2, Герасимов, Клименко, Зубков, Карлтон

«Мы рады прервать тенденцию, которая сложилась в этой серии. Мы проявили характер, сумели вернуться в игру и сумели выстоять в тяжёлые моменты, когда счёт был очень близким. В таких играх команда растёт. Нужная победа для уверенности.

С кем бы хотелось сыграть в финале? Нет какого-то предпочтения. Наверное, только из-за логистики. В Казань добраться проще. По игровым моментам две абсолютно равные команды», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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