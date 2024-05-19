Никита Курбанов отреагировал на выход ЦСКА в финал Единой лиги

Форвард ЦСКА Никита Курбанов дал комментарий по поводу победы в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (4-2).

Напомним, сегодня, 19 мая, состоялся шестой матч серии, в котором армейцы оказались сильнее со счётом 97:91.

«Мы рады прервать тенденцию, которая сложилась в этой серии. Мы проявили характер, сумели вернуться в игру и сумели выстоять в тяжёлые моменты, когда счёт был очень близким. В таких играх команда растёт. Нужная победа для уверенности.

С кем бы хотелось сыграть в финале? Нет какого-то предпочтения. Наверное, только из-за логистики. В Казань добраться проще. По игровым моментам две абсолютно равные команды», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.