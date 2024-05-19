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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги

ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги
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Завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила в Москве и закончилась в пользу хозяев со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями в этой серии и вышли в финал.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Клименко, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер

Наилучшую статистику в матче показал Каспер Уэйр, записавший на свой счёт 31 очко. Амат М'Бай набрал 18 очков.

Самым результативным игроком санкт-петербургской команды стал Винс Хантер, который записал в свой актив 29 очков. Также у «Зенита» стоит отметить Трента Фрейзера — 20 очков.

Во второй полуфинальной серии «Локомотив-Кубань» встречается с казанским УНИКСом. Сегодня команда из Краснодара сравняла счёт — 3-3.

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