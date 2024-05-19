ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым финалистом Единой лиги

Завершился шестой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила в Москве и закончилась в пользу хозяев со счётом 97:91 (18:27, 37:21, 16:23, 26:20). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса стали победителями в этой серии и вышли в финал.

Наилучшую статистику в матче показал Каспер Уэйр, записавший на свой счёт 31 очко. Амат М'Бай набрал 18 очков.

Самым результативным игроком санкт-петербургской команды стал Винс Хантер, который записал в свой актив 29 очков. Также у «Зенита» стоит отметить Трента Фрейзера — 20 очков.

Во второй полуфинальной серии «Локомотив-Кубань» встречается с казанским УНИКСом. Сегодня команда из Краснодара сравняла счёт — 3-3.