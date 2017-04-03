«Сан-Антонио» победил «Юту», Леонард набрал 25 очков

«Сан-Антонио Спёрс» одержал домашнюю победу над «Ютой Джаз» в очередном матче регулярного чемпионата. Игра шла в равном ключе, и ни одна из команд не могла оформить решающий рывок.После первой половины хозяева площадки вели с преимуществом лишь в два очка. Третья четверть во многом определила ход дальнейшего поединка. К моменту её завершения «Сан-Антонио» сумел оторваться на 10 пунктов.В заключительном игровом отрезке «Юта» пыталась наверстать упущенное, однако сумела лишь сократить отставание. Итоговая победа хозяев — 109:103.Самым результативным в составе победителей стал(25 очков). У «Юты» дабл-дабл на счету(19 очков и 14 подборов).