Обрадович: «Локомотиву» нужно контролировать периметр, чтобы победить «Автодор»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Автодором».«Автодор» – опасная команда. Они очень быстро бегут, и у них есть один из лучших форвардов лиги — Николас Миннерат. Чтобы победить, нам необходимо контролировать периметр и остановить их лидеров, а также найти свой ритм в защите. До конца регулярного чемпионата осталось не так много матчей, и мы сейчас не намерены разбрасываться шансами занять место выше перед стартом плей-офф», – приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубань».