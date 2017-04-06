Окулов: со всеми легионерами «Енисея», кроме Уэйнса, мы угадали

Главный тренер «Енисея»рассказал о том, как ему удалось собрать довольно крепкую команду, не имея для этого большого бюджета.«В первую очередь мы смогли правильно использовать бюджет, который у нас был, на летнюю селекцию. В команду не смог вписаться только Малик Уэйнс, но зато со всеми остальными легионерами мы угадали. То же самое могу сказать и про российских игроков. У нас нет возможности выбирать баскетболистов, которые входят в состав сборной России, но мы внимательно отсмотрели кандидатов из Суперлиги, которые в итоге оправдали наше доверие.В целом у нас сложился очень дружный коллектив, в котором нет внутренних противоречий. Все ребята бьются друг за друга. Также я исправил многие ошибки, которые допускал в прошлом сезоне. У нас всегда очень длинные перелёты. Поэтому надо было получить определённый опыт, который позволил понять, как удерживать игроков в хорошей форме после долгих переездов и смены часовых поясов», — приводят слова Окулова «Известия».