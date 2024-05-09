Никола Йокич стал обладателем премии MVP за сезон-2023/2024

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду «Самого ценного игрока» сезона-2023/2024.

Отметим, Йокич в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии.

29-летний сербский центровой вместе с командой занял по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024 второе место в Западной конференции.

В минувшем регулярном сезоне Йокич принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 58,3, трёхочковых — 35,9.

В первом раунде плей-офф НБА «Денвер» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Во втором раунде «Денвер» встречается с «Миннесотой Тимбервулвз».

Материалы по теме Йокич назвал способ, который поможет ему справиться с тремя бигменами «Миннесоты»

Забавная реакция Йокича на правильно произнесенное его имя